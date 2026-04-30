धनुष की 'कारा' ने सिनेमाघरों में मचाया तहलका, रिलीज होते ही नेटफ्लिक्स के साथ हुई बड़ी डील मनोरंजन Apr 30, 2026

साउथ के सुपरस्टार धनुष की फिल्म 'कारा' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है और पहले ही दिन दर्शकों का जबरदस्त हुजूम इसे देखने के लिए उमड़ पड़ा है। धनुष के दमदार अभिनय और फिल्म की कहानी को लेकर मिल रही शुरुआती प्रतिक्रियाओं ने सोशल मीडिया पर भी हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर यह भी आई है कि दिग्गज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पहले ही खरीद लिए हैं, जिससे यह साफ है कि बड़े पर्दे के बाद अब डिजिटल दुनिया में भी यह फिल्म बड़ा धमाका करने को तैयार है।