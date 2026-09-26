धनुष का नया धमाका, 'D 56' की शूटिंग शुरू; रजनीकांत से टक्कर टली

धनुष और वदिवेलु के अलावा फिल्म में प्रीति मुकुंदन, विजय बी कुमार और एसजे सूर्या भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर दे रहे हैं, वहीं एसजे सूर्या ने निर्देशक तमिलरासन पचामुथु की कहानी कहने की शैली की तारीफ की है।

धनुष की दूसरी फिल्म 'ओएम: चैप्टर 1 - उधिरम: द ब्लड वुड' की रिलीज तारीखा भी आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म पहले 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रजनीकांत की 'जेलर 2' से टक्कर से बचने के लिए इसे टाल दिया गया। धनुष ने ये भी साफ किया है कि फिल्म दिवाली के दौरान रिलीज नहीं होगी, ताकि सूर्या की 'सीन' से भी टकराव न हो।