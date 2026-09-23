राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छा गए धनुष के बेटे, सबकी टिकी रही उन पर निगाहें
गुजरात में हुए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अभिनेता धनुष अपने बेटों यात्रा और लिंगा के साथ पहुंचे। वहां दोनों बच्चे अपने शानदार सूट्स में बेहद अच्छे लग रहे थे और मंच पर उनकी चमक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
भले ही धनुष ने 2 बड़े सम्मान हासिल किए, जिनमें से एक 'राययन' के निर्देशन के लिए था, लेकिन यह साफ था कि उस पल सारी नजरों का केंद्र उनके बच्चे ही थे। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार दिए।
धनुष ने अवार्ड फैंस को किया समर्पित
धनुष ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि उनके बेटे "जब आपकी चमक छिन जाए और आपको कोई आपत्ति न हो..." इस बात से साफ जाहिर होता है कि वे अपने बच्चों पर कितना गर्व महसूस करते हैं।
उन्होंने अपनी ये सभी जीतें अपने फैंस को समर्पित कीं और उन्हें अपनी "ताकत" बताया। 'राययन' ने सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का खिताब जीता, जो एक निर्देशक के तौर पर धनुष का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है।
इसके अलावा, *कैप्टन मिलर* को भी स्पेशल मेंशन मिला, जिससे उनके पहले से ही शानदार करियर में एक और बड़ा सम्मान जुड़ गया।