धनुष ने 'रायन' से किया कमाल, विवादों के बीच जीता ये पुरस्कार
धनुष ने अपनी फिल्म 'रायन' के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इस खास मौके पर उनके बेटे लिंगा और यात्रा भी उनके साथ समारोह में मौजूद थे।
अवार्ड लेते हुए धनुष ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "बतौर अभिनेता यह मेरा तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और बतौर निर्देशक यह मेरा पहला। मेरे फैंस मेरी ताकत के पिलर हैं और उनके बिना यह सब कुछ भी मुमकिन नहीं होता। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं।"
धनुष ने 'रायन' विवाद के बीच समर्थकों को जताया शुक्रिया
धनुष की इस जीत के बाद थोड़ी बहस छिड़ गई, क्योंकि दर्शकों के एक तबके का मानना था कि 'मेय्याझगन' या 'महाराजा' जैसी कुछ और फिल्में इस पुरस्कार की हकदार थीं।
फिर भी, धनुष ने अपनी फिल्म 'रायन' पर गर्व जताया और अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने बेटों लिंगा और यात्रा के साथ समारोह में शिरकत की, जिससे यह मौका एक यादगार पारिवारिक जश्न बन गया।