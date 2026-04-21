धनुष का निर्देशन डेब्यू, मृणाल ठाकुर संग पहली बार दिखेगा 60 के दशक का जादू

फिल्म के लुक टेस्ट हुए पूरे

यह फिल्म 1960 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। इसकी कहानी एक गांव की देवी के इर्द-गिर्द घूम सकती है और इसका मकसद भारतीय संस्कृति तथा भावनाओं की गहराई को उकेरना है। खबरों के अनुसार, फिल्म के लिए लुक टेस्ट जैसे शुरुआती काम पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। धनुष इस निर्देशन वाले प्रोजेक्ट के साथ-साथ अपने अभिनय के कामों को भी संभाल रहे हैं। वे अपनी फिल्म 'करा' (जो 30 अप्रैल को रिलीज हो रही है) और राजकुमार पेरियासामी के साथ एक और फिल्म में भी व्यस्त हैं। मृणाल ठाकुर के फिल्म में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। दर्शक यह देखने के लिए काफी उत्साहित हैं कि यह नई जोड़ी पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है।