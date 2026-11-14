धनुष की फिल्म 'OM' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पुलिस की वर्दी में छाईं साई पल्लवी

लेखन सयाली 03:12 pm Nov 14, 202603:12 pm

क्या है खबर?

अभिनेता धनुष और ममूटी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'OM' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में धनुष तमिलनाडु पुलिस विभाग की 'ऑर्गनाइज्ड क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट' के एक अंडरकवर ऑफिसर की भूमिका में हैं, वहीं अभिनेत्री साई पल्लवी भी एक सशक्त पुलिस ऑफिसर के किरदार में दमदार नजर आ रही हैं। साथ ही दिग्गज अभिनेता ममूटी की दमदार उपस्थिति ने भी फैंस का दिल जीत लिया है।