'ओम: चैप्टर 1' की रिलीज डेट तय, इस दिन मचेगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका

इस फिल्म का आधिकारिक नाम 'ओम: चैप्टर 1- उधिरम: द ब्लड वुड' है। इसमें साई पल्लवी, श्रीलीला और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

फिल्म में संगीत साई अभ्यंकर ने दिया है। पहले इसे अक्टूबर में रिलीज किया जाना था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर टक्कर से बचने के लिए इसकी रिलीज टाल दी गई।

यह 2 फिल्मों की सीरीज की पहली कड़ी बताई जा रही है। धनुष और ममूटी दोनों के पास इस फिल्म के बाद भी कई और प्रोजेक्ट्स हैं।