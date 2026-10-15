धनुष-ममूटी की 'ओएम' की नई रिलीज की तारीख की हुई घोषणा

इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह और इंद्रंस जैसे दमदार कलाकार भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे।

फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर ने दिया है। आरटेक स्टुडियोज का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद तमिल और मलयालम सिनेमा की बेहतरीन खूबियों को एक साथ लाना है।

आरटेक स्टुडियोज की संस्थापक और निर्माता श्रद्धा अग्रवाल बताती हैं कि उनकी कंपनी हमेशा से ऐसा सिनेमा बनाना चाहती थी, जो लोगों, इंडस्ट्री और दर्शकों को बड़े पैमाने पर एक साथ जोड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि धनुष और ममूटी दोनों ही असाधारण कलाकार हैं जिनकी एक बहुत बड़ी विरासत है। श्रेयस श्रीनिवासन, संदेश अग्रवाल और विशु रामास्वामी भी इस फिल्म के सह-निर्माता हैं।