'ओम' सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब कमाई कर रही है। फिल्म ने विदेश से 29.50 करोड़ रुपये बटोरे हैं, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन शानदार 100.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

फिल्म की कहानी एक CBI अधिकारी और एक अंडरकवर एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक गिरोह का सामना करते हैं।

राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य कलाकारों के साथ साई पल्लवी और इंद्रन्स भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस हफ्ते 'ओम' वाकई धूम मचा रही है।