'ओम' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, धनुष की फिल्म ने 5 दिनों में कमाए इतने करोड़
धनुष की ऐक्शन से भरपूर फिल्म 'ओम' ने रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में ही दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
20 नवंबर को रिलीज होने के बाद से, फिल्म ने भारत में नेट 61.45 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसका कुल घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 71.25 करोड़ रुपये रहा है।
अकेले 5वें दिन 'ओम' ने भारतीय सिनेमाघरों से 5.40 करोड़ रुपये और जोड़े। इसमें से ज्यादातर कमाई तमिल वर्जन से हुई है।
'ओम' ने दुनिया भर में कमाए इतने करोड़
'ओम' सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब कमाई कर रही है। फिल्म ने विदेश से 29.50 करोड़ रुपये बटोरे हैं, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन शानदार 100.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
फिल्म की कहानी एक CBI अधिकारी और एक अंडरकवर एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक गिरोह का सामना करते हैं।
राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य कलाकारों के साथ साई पल्लवी और इंद्रन्स भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस हफ्ते 'ओम' वाकई धूम मचा रही है।