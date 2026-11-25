धनश्री वर्मा, जो अपने डांस वीडियो, कोरियोग्राफी और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के लिए मशहूर हैं, अब अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं।

उनकी पहली फिल्म का नाम 'हे कन्नम्मा' है। यह एक तेलुगु म्यूजिकल रोमांस फिल्म है, जिसे ससी कुमार मुथुलुरी ने निर्देशित किया है।

इसमें यशवंथ मास्टर मुख्य भूमिका में हैं। धनश्री फिल्म में सारा नाम की डांस टीचर का किरदार निभा रही हैं। इस भूमिका के लिए उन्होंने खास तौर पर तेलुगु भाषा भी सीखी है।