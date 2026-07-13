'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 3 दिन में कमाए इतने करोड़
फिल्म 'धमाल 4' ने जबरदस्त शुरुआत की है। 10 जुलाई को रिलीज हुई इस कॉमेडी सीक्वल ने भारत में 3 दिनों के अंदर ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और तीसरे दिन तक इसकी कुल कमाई 65 करोड़ रुपये पहुंच गई।
रविवार का दिन फिल्म के लिए सबसे शानदार रहा, जब इसने अकेले 28.5 करोड़ रुपये बटोरे। देशभर के 11 हजार से ज्यादा शोज में इतनी भारी भीड़ देखकर साफ जाहिर है कि दर्शकों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया है।
'धमाल 4' ने भारत में की इतनी कमाई
फिल्म की धूम सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी जारी रही। सप्ताहांत पर फिल्म का भारत में कुल कमाई 78 करोड़ रुपये रही, वहीं विदेश से हुई कमाई को मिलाकर इसने दुनिया भर में 92 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।
सिनेमाघरों में करीब आधी सीटें भरी हुई थीं और खासकर शाम के शोज तो खचाखच भरे रहे।
इससे साफ पता चलता है कि अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा की तिकड़ी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, चाहे वे भारत में हों या विदेशों में।