'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

'धमाल 4' ने भारत में की इतनी कमाई

फिल्म की धूम सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी जारी रही। सप्ताहांत पर फिल्म का भारत में कुल कमाई 78 करोड़ रुपये रही, वहीं विदेश से हुई कमाई को मिलाकर इसने दुनिया भर में 92 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।

सिनेमाघरों में करीब आधी सीटें भरी हुई थीं और खासकर शाम के शोज तो खचाखच भरे रहे।

इससे साफ पता चलता है कि अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा की तिकड़ी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, चाहे वे भारत में हों या विदेशों में।