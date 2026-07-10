'धमाल 4' रिव्यू: अजय देवगन की फिल्म देख जनता ने कहा- ये धमाल नहीं, घोटाला है

लेखन नेहा शर्मा 12:18 pm Jul 10, 202612:18 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी की बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कई लोग इसे एक मजेदार और फैमिली-एंटरटेनर फिल्म बता रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि फिल्म में पुरानी 'धमाल' जैसा जादू नहीं है और इसकी कहानी में कई कमियां हैं। फिल्म देख क्या कहा जनता है, आइए जानते हैं।