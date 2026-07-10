'धमाल 4' का सबसे महंगा अभिनेता कौन?

अजय देवगन से लेकर रितेश देशमुख तक, जानिए 'धमाल 4' के लिए किसने ली कितनी रकम

लेखन अंशिका शुक्ला 10:51 am Jul 10, 202610:51 am

क्या है खबर?

कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' इस महीने की सबसे चर्चित रिलीज में शामिल है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। ﻿अजय देवगन समेत कई बड़े सितारों से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। इस फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म के कलाकारों ने इसके लिए कितनी फीस ली है।