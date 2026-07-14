बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'धमाल 4' ने चौथे दिन कर डाली बंपर कमाई, 'अल्फा'-'वेलकम टू द जंगल' का कैसा हाल?

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Jul 14, 202609:35 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' कारोबारी दिनों में दस्तक दे चुकी है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, इसने चौथे दिन भी शानदार कारोबार किया है और 70 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम अपनी झोली में बटोर ली है। फिल्म का खुमारा लोगों पर किस कदर चढ़ा है, यह इसके कलेक्शन से साफ पता चलता है। इस तूफानी कमाई से 'धमाल 4' ने पिछली कई फिल्मों को धूल चटा दी है। आइए देखें इसका ताजा कलेक्शन।