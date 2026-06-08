'धमाल 4' की रिलीज तारीख में हुआ बदलाव

'धमाल 4' की रिलीज तारीख में फेरबदल, दर्शकों के लिए जश्न का मौका होगा डबल

लेखन ज्योति सिंह 08:37 pm Jun 08, 202608:37 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की 'धमाल' फ्रैंचाइजी अपनी चौथी किस्त के साथ लौट रही है। पहले खबर थी कि निर्माता इसे 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट दर्शकों का जश्न डबल कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म की रिलीज तारीख में बड़े फेरबदल की खबर आ रही है। बता दें, 'धमाल 4' का निर्देशन इंद्र कुमार कर रहे हैं, जो पिछली तीनों किस्तों के निर्देशक भी रह चुके हैं।