'धमाल 4' को मिली नई रिलीज तारीख

अजय देवगन की 'धमाल 4' को मिली नई रिलीज तारीख, करना होगा इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 11:57 am Jan 27, 202611:57 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'धमाल' अपनी चौथी किस्त को लेकर लंबे समय से चर्चा में है। पहले फिल्म की रिलीज तारीख 12 जून, 2026 तय की गई थी, जिसके बाद से लोग उत्साहित थे, लेकिन अब निर्माताओं ने इसकी रिलीज को आगे खिसका दिया है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे सितारों से सजी 'धमाल 4' अब नई रिलीज तारीख के साथ सिनेमाघरों का रुख कर रही है।