अजय देवगन की 'धमाल 4' को मिली नई रिलीज तारीख, करना होगा इंतजार
बॉलीवुड की लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'धमाल' अपनी चौथी किस्त को लेकर लंबे समय से चर्चा में है। पहले फिल्म की रिलीज तारीख 12 जून, 2026 तय की गई थी, जिसके बाद से लोग उत्साहित थे, लेकिन अब निर्माताओं ने इसकी रिलीज को आगे खिसका दिया है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे सितारों से सजी 'धमाल 4' अब नई रिलीज तारीख के साथ सिनेमाघरों का रुख कर रही है।
फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि इंद्रेश कुमार द्वारा निर्देशित 'धमाल 4' अब 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म निर्माताओं ने नई रिलीज तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि यह एक किसी शुभ दिन पर पड़ रही है। हालांकि, रिलीज तारीख आगे बढ़ने से फैंस निराश हैं, लेकिन कई लोगों ने फिल्म को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। इस बार रवि किशन भी फिल्म का हिस्सा हैं।
