'धमाल 4' पर सेंसर बोर्ड ने डाली पैनी नजर, रिलीज से पहले किए ये 9 बदलाव

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फिल्म को मिला ये प्रमाणपत्र, कुल अवधि का खुलासा

बोर्ड ने 'धमाल 4' को U/A 13+ प्रमाणपत्र देकर पास किया है, जिसका अर्थ है कि 13 साल से ज्यादा उम्र वाले दर्शक इसे बिना किसी संकोच के देख सकेंगे। प्रमाणपत्र में कुल अवधि 143.00 मिनट बताई गई है। इस हिसाब से फिल्म की लंबाई 2 घंटे 23 मिनट होगी। इस बार फिल्म में रवि किशन, अंजलि आनंद, संजीदा शेख, उपेंद्र लिमये और विजय पाटकर नए चेहरे बनकर शामिल हुए हैं। यह 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।