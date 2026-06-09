अजय देवगन ने 'धमाल 4' के पोस्टर जारी किए

अजय देवगन ने दिखाई 'धमाल 4' की पहली झलक, फिल्म से मजेदार पोस्टर हुए जारी

लेखन ज्योति सिंह 06:51 pm Jun 09, 202606:51 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'धमाल' अपनी चौथी कड़ी के साथ इस साल लौट रही है। इससे पहले अभिनेता ने सोशल मीडिया पर फिल्म से मजेदार पोस्टर जारी करते हुए लोगों काे उत्साहित कर दिया है। इन पोस्टर में फिल्म के अन्य सभी कलाकारों की पहली झलक देखने को मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि फिल्म अराजकता, रोमांच और कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है, जो पिछली किस्तों का निर्देशन कर चुके हैं।