'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन बनी 'धमाल 4', धुंआधार हो रही कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Jul 15, 202609:36 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' की दैनिक कमाई में उछाल देखने को मिला है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने विश्व स्तर पर पहले ही 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली थी। घरेलू स्तर पर यह फिल्म 100 करोड़ी बनने से महज कुछ कदम दूर रह गई है। फिल्म का जादू दर्शकों पर इस कदर छाया है कि वह कारोबारी दिनों में भी सिनेमाघरों का बढ़-चढ़कर रुख कर रहे हैं।