'धड़कन 2' बनाने की चल रही तैयारी

सुनील शेट्‌टी की 'धड़कन' का 26 साल बाद बनेगा सीक्वल? अभिनेता के लौटने की चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 10:59 am Nov 27, 202610:59 am

क्या है खबर?

सुनील शेट्‌टी और शिल्पा शेट्‌टी की फिल्म 'धड़कन' को भूलना दर्शकों के लिए नामुमकिन है। 2000 में आई इस प्रेम-कहानी की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और इसका डायलॉग 'मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता...' लोकप्रिय रहा है। खबर है कि फिल्म का दूसरा भाग, यानी 'धड़कन 2.0' बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि, इस बार फिल्म की कहानी नई, किरदार नए और यहां तक कि चेहरे भी नए हो सकते हैं।