संगीतकार देवी श्री प्रसाद अब बनेंगे हीरो, 'येल्लम्मा' से करेंगे अभिनय की शुरुआत; फिल्म में खुद देंगे संगीत
मनोरंजन
संगीत की दुनिया के जाने-माने नाम देवी श्री प्रसाद अब कुछ नया करने जा रहे हैं। वे फिल्म 'येल्लम्मा' में परशी का किरदार निभाएंगे, जो उनकी पहली अभिनय भूमिका होगी।
वेणु येलदांडी ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। यह फिल्म देसी और मिट्टी से जुड़ी कहानी का वादा करती है और 5 मार्च, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी।
देवी की फिल्म होगी कई भाषाओं में रिलीज
सिर्फ अभिनय ही नहीं, देवी 'येल्लम्मा' का साउंडट्रैक भी खुद ही तैयार कर रहे हैं।
यह फिल्म शिरीष ने निर्मित की है और दिल राजू इसे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन्स के बैनर तले पेश कर रहे हैं। यह तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़, इन 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी।
हालांकि, फिल्म की कहानी के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, पर यह फिल्म देवी के लिए संगीत से फिल्मों की दुनिया में एक बड़ा कदम है।