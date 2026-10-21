संगीतकार देवी श्री प्रसाद अब बनेंगे हीरो, 'येल्लम्मा' से करेंगे अभिनय की शुरुआत; फिल्म में खुद देंगे संगीत

सिर्फ अभिनय ही नहीं, देवी 'येल्लम्मा' का साउंडट्रैक भी खुद ही तैयार कर रहे हैं।

यह फिल्म शिरीष ने निर्मित की है और दिल राजू इसे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन्स के बैनर तले पेश कर रहे हैं। यह तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़, इन 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी।

हालांकि, फिल्म की कहानी के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, पर यह फिल्म देवी के लिए संगीत से फिल्मों की दुनिया में एक बड़ा कदम है।