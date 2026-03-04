दिग्गज अभिनेता अभिनेता विजय कृष्णा का निधन

'देवदास' के दिग्गज अभिनेता विजय कृष्णा का निधन, 81 साल में ली आखिरी सांस

लेखन ज्योति सिंह 02:16 pm Mar 04, 202602:16 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'देवदास' में शाहरुख खान के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विजय कृष्णा का निधन हो गया है। दिग्गज अभिनेता ने 81 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के आते ही सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता के सह-कलाकार और दोस्त उनके आकर्षण और कला के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बता दें, विजय के निधन का कारण सामने नहीं आया है।