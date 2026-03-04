'देवदास' के दिग्गज अभिनेता विजय कृष्णा का निधन, 81 साल में ली आखिरी सांस
क्या है खबर?
फिल्म 'देवदास' में शाहरुख खान के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विजय कृष्णा का निधन हो गया है। दिग्गज अभिनेता ने 81 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के आते ही सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता के सह-कलाकार और दोस्त उनके आकर्षण और कला के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बता दें, विजय के निधन का कारण सामने नहीं आया है।
श्रद्धांजलि
अभिनेत्री लिलेट दुबे ने दी भावुक श्रद्धांजलि
अभिनेत्री लिलेट दुबे ने अपने साथ कलाकार को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'दिल टूट गया... हमारे प्रिय विजय कृष्णा...जो 25 साल से ज्यादा वक्त तक हमारे थियेटर परिवार और 'डांस लाइक अ मैन' का हिस्सा रहे...का देहांत हो गया है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हम सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी कद्र करते थे। आपकी आत्मा को शांति मिले। आपको कभी भुलाया नहीं जाएगा।'
परिचय
विजय कृष्णा के बारे में जानिए
विजय एक अभिनेता होने के साथ-साथ थिएटर आर्टिस्ट भी थे। 2004 में रिलीज हुई अंग्रेजी भाषा की फिल्म 'डांस लाइक अ मैन' के लिए उन्हें खूब लोकप्रियता मिली थी। यही नहीं, फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' के अलावा, उन्हें 'गुजारिश' और 'पीके' जैसी फिल्मों में देखा गया था। बता दें, अभिनेता की पत्नी, स्मिता कृष्णा करीब 22,900 करोड़ की कुल संपत्ति वाली प्रमुख स्टॉक ट्रेडर हैं।