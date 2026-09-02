किच्चा सुदीप का जन्मदिन पर तोहफा, पीरियड ड्रामा फिल्म के शीर्षक का किया ऐलान

मोशन वीडियो जारी करते हुए सुदीप ने लिखा, 'देवराय के उत्थान का अनुभव करें। प्यार से भरे इस दिन, मैं कुछ बहुत खास साझा कर रहा हूं।'

इसमें वह शाही पोशाक, भव्य मुकुट और आभूषणों पहने शक्तिशाली सम्राट के रूप में बेहद प्रभावशाली दिख रहे हैं। वहीं, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, थीम और अन्य चीजें लोगों को उत्साहित कर रही हैं।

फिल्म को अखिल भारतीय महान कृति के रूप में देखा जा रहा है। यह दिसंबर, 2027 में रिलीज होगी।