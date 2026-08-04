देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में हुआ अंतिम संस्कार, यहीं हुई थी पिता की भी अंतिम विदाई

बॉलीवुड के महान अभिनेता देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। लंदन जाते वक्त उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद 26 जुलाई, 2026 को इलाज के दौरान उन्हें दूसरा हार्ट अटैक भी पड़ गया।

उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे पुटनी वेल क्रेमेटोरियम में हुआ।

खास बात यह है कि यह वही जगह है, जहां साल 2011 में उनके पिता देव आनंद का भी अंतिम संस्कार किया गया था। संस्कार की तैयारियां को देव की भतीजी जीना नारंग और उनके पति देख रहे थे।