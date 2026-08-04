देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में हुआ अंतिम संस्कार, यहीं हुई थी पिता की भी अंतिम विदाई
बॉलीवुड के महान अभिनेता देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। लंदन जाते वक्त उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद 26 जुलाई, 2026 को इलाज के दौरान उन्हें दूसरा हार्ट अटैक भी पड़ गया।
उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे पुटनी वेल क्रेमेटोरियम में हुआ।
खास बात यह है कि यह वही जगह है, जहां साल 2011 में उनके पिता देव आनंद का भी अंतिम संस्कार किया गया था। संस्कार की तैयारियां को देव की भतीजी जीना नारंग और उनके पति देख रहे थे।
अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाईं सुनील की मां
सुनील की मां कल्पना कार्तिक (94 साल) और उनकी देखभाल कर रहीं उनकी बहन देविना अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगी। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में है।
'आनंद और आनंद' और 'मैं तेरे लिए' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले सुनील ने मार्शल आर्ट्स फिल्म 'मास्टर' का निर्देशन भी किया था।
अभिनेता राज बब्बर ने सुनील को याद करते हुए कहा, 'वे महत्वाकांक्षी तो नहीं दिखते थे, लेकिन अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार थे। वरिष्ठ कलाकारों का भी वे बहुत सम्मान करते थे।'