अजय देवगन की 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 8वें दिन पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

फिल्म को विदेशों में भी खूब प्यार मिल रहा है, जहां से इसने 18.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी के साथ इसकी दुनियाभर में कमाई अब करीब 140 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

इस बार भी दर्शकों को रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी अपने पुराने मजेदार किरदारों में गुदगुदाते नजर आ रहे हैं। उनके साथ रवि किशन और संजय मिश्रा की जुगलबंदी ने कॉमेडी का तड़का दोगुना कर दिया है। फिल्म की कहानी में गुड्डू और उसकी पूरी टीम एक बार फिर छिपे हुए खजाने की तलाश में निकली है, जिसमें 'धमाल' का पुराना अंदाज और जबरदस्त मनोरंजन देखने को मिल रहा है।