बॉबी देओल ने ऐसे जीता लोगों का दिल, 'बंदर' की कमाई ने चौंकाया

'बंदर' की कमाई रविवार तक पहुंची इतने करोड़

'बंदर' को डेविड धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', बुची बाबू सना की 'पेड्डी' और हॉलीवुड की 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' जैसी बड़ी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिली।

सिनेमाघरों में इतनी सारी फिल्में होने की वजह से 'बंदर' की पहुंच कम रह गई। इसके बावजूद, आलोचक बॉबी के इस किरदार को उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक बता रहे हैं।

रविवार आते-आते फिल्म की कुल कमाई 2.94 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। पूरे देश में इसे 1,076 शो दिए गए थे।