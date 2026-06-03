अब 3 घंटे से ज्यादा की फिल्में सिनेमाघरों में क्यों बन रहीं 'पैसा वसूल' मनोरंजन?

रनटाइम के फायदे और नुकसान पर भुवनेश, आशीष और राहुल की राय

मिराज एंटरटेनमेंट के भुवनेश मेंदीरत्ता बताते हैं कि लंबी फिल्में निर्देशक और निर्मातों को बड़े पर्दे पर गहरे किरदार गढ़ने और भव्य कहानियां कहने का भरपूर मौका देती हैं।

हालांकि, इसकी अपनी एक चुनौती भी है। इसकी वजह से सिनेमाघरों में दिनभर में कम शो ही दिखाए जा पाते हैं।

वहीं, सिनेपोलिस इंडिया के आशीष मिश्रा बताते हैं कि जब ये लंबी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती हैं, तो सिर्फ सिनेमा हॉल की सीटें ही नहीं भरतीं, बल्कि स्नैक्स काउंटर पर भी खूब बिक्री होती है।

मुक्ता आर्ट्स के राहुल पुरी का मानना है कि दर्शकों को लगातार 3 घंटे तक अपने फोन से दूर रख पाना सबसे बड़ी चुनौती है।