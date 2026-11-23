सुरक्षा चिंताओं के बीच अमिताभ बच्चन ने नहीं तोड़ी परंपरा, जलसा के बाहर फैंस से मिलने पहुंचे
हाल ही में जान से मारने की धमकियां मिलने के बावजूद अमिताभ बच्चन रविवार, 22 नवंबर, 2026 को अपने मुंबई स्थित बंगले जलसा के बाहर अपने प्रशंसकों से मिलने पहुंचे।
"किंग ऑफ कबड्डी" लिखी एक पफर जैकेट पहने हुए, उन्होंने भीड़ का हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर अभिवादन किया।
इस महीने की शुरुआत में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अमिताभ और अभिषेक बच्चन को धमकी दी थी। इसी के चलते इस बार उनकी मौजूदगी में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
बच्चन परिवार ने सुरक्षा बढ़ाई
बेटे अभिषेक को भी निशाना बनाए जाने की धमकियों के बाद, बच्चन परिवार ने अपनी सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस और बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को दूर रखा गया।
खबरों की मानें तो अब वह सार्वजनिक जगहों पर बुलेटप्रूफ ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा से जुड़ी यह ताजा चिंता अक्टूबर, 2026 में मुंबई में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ी है।
उस घटना में टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आया था और बाद में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी ली थी।
इसी वजह से अब इस मशहूर परिवार के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है।