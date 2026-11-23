बेटे अभिषेक को भी निशाना बनाए जाने की धमकियों के बाद, बच्चन परिवार ने अपनी सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस और बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को दूर रखा गया।

खबरों की मानें तो अब वह सार्वजनिक जगहों पर बुलेटप्रूफ ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा से जुड़ी यह ताजा चिंता अक्टूबर, 2026 में मुंबई में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ी है।

उस घटना में टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आया था और बाद में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी ली थी।

इसी वजह से अब इस मशहूर परिवार के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है।