लारा का मानना है कि आज की फिल्म इंडस्ट्री में किरदार को ज्यादा महत्व दिया जाता है, न कि अभिनेता की उम्र या लिंग को।

उन्होंने इस बदलाव को बहुत प्रगतिशील बताया। उनके अनुसार, अब कलाकारों को पुराने तौर-तरीकों के बजाय उनकी काबिलियत के दम पर काम मिलता है।

वह लगातार नई-नई चुनौतियों को अपना रही हैं।