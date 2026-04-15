अदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' ने खराब रिव्यूज के बाद भी पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा

'डकैत' ने कमाए 40 करोड़ पहले वीकेंड में

शैनेल देव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अदिवी शेष के साथ मृणाल ठाकुर और अनुराग कश्यप ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। भले ही आलोचकों को फिल्म बहुत प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी शानदार कमाई अदिवी की बढ़ती लोकप्रियता को साफ दिखाती है। अदिवी शेष अपनी अलग-अलग तरह की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और वे रॉबर्ट पैटिनसन जैसे कलाकारों से प्रेरणा लेते हैं, जो बड़ी हिट फिल्मों के साथ-साथ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में भी संतुलन बनाए रखते हैं।