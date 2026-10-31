दिलजीत दोसांझ की दोटूक, बोले- रोकने की कोशिशों के बावजूद दिल्ली में शो करके दिखाया, मुझे कोई नहीं रोक सकता

दिलजीत दोसांझ ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने 'ऑरा इंडिया टूर' की शुरुआत की। उनका ये कॉन्सर्ट कई मुश्किलों के बाद हुआ। दरअसल, सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने पहले शो की अनुमति रोक दी थी, लेकिन बाद में मंजूरी मिल गई। कॉन्सर्ट के बाद इंस्टाग्राम लाइव में दिलजीत ने कहा, "बहुत से लोगों ने प्रयास किया कि ये शो न हो, लेकिन हमने कर दिखाया।" उन्होंने बताया कि भारत में शो करते समय उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। उन्होंने बारिश का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने भगवान से तीन-चार घंटे बारिश रोकने की प्रार्थना भी की थी। साथ ही, उन्होंने दिल्ली के फैंस को प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।