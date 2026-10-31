दिलजीत दोसांझ की दोटूक, बोले- रोकने की कोशिशों के बावजूद दिल्ली में शो करके दिखाया, मुझे कोई नहीं रोक सकता
दिलजीत दोसांझ ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने 'ऑरा इंडिया टूर' की शुरुआत की। उनका ये कॉन्सर्ट कई मुश्किलों के बाद हुआ। दरअसल, सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने पहले शो की अनुमति रोक दी थी, लेकिन बाद में मंजूरी मिल गई। कॉन्सर्ट के बाद इंस्टाग्राम लाइव में दिलजीत ने कहा, "बहुत से लोगों ने प्रयास किया कि ये शो न हो, लेकिन हमने कर दिखाया।" उन्होंने बताया कि भारत में शो करते समय उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। उन्होंने बारिश का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने भगवान से तीन-चार घंटे बारिश रोकने की प्रार्थना भी की थी। साथ ही, उन्होंने दिल्ली के फैंस को प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
ट्रोलर्स और मीडिया पर भड़के दिलजीत
दिलजीत ने आगे कहा, "मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कई न्यूज चैनल भी मेरा मजाक उड़ाएंगे और नकारात्मकता फैलाएंगे, लेकिन आप चाहे जितना भी नकारात्मक माहौल बना लें, मैं यहीं रहूंगा, बॉस। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहां 25 सालों से काम कर रहा हूं। मैं तभी रुकूंगा जब मेरा मन करेगा। उससे पहले मैं रुकने वाला नहीं हूं।"
बता दें कि आगरा, लखनऊ और जयपुर समेत कई शहरों से लोग दिलजीत दोसांझ का लाइव शो देखने दिल्ली पहुंचे थे। इनमें कुछ ऐसे फैंस भी थे, जिनके पास कॉन्सर्ट का टिकट नहीं था, फिर भी वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे।