क्रिस्टोफर नोलन की चेतावनी को हॉलीवुड ने किया नजरअंदाज? AI को लेकर बड़ा खुलासा
हॉलीवुड में AI का दखल लगातार बढ़ रहा है। अब यह पटकथा लिखने से लेकर कलाकारों के डिजिटल अवतार बनाने तक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है।
भले ही 2023 की हड़तालों से यह डर पैदा हो गया था कि रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे, लेकिन बड़े स्टूडियो अभी भी AI को अपनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं।
फिल्म निर्देशक केन पार्सन्स तो यहां तक कहते हैं कि काश वे चुटकी बजाकर AI को गायब कर पाते, वहीं क्रिस्टोफर नोलन इसे 'ट्रोजन हॉर्स' बताते हैं। इन आपत्तियों के बावजूद, यह तकनीक अपनी जड़ें जमाती जा रही है।
नेटफ्लिक्स ने इंटरपॉजिटिव को करीब 60 करोड़ में खरीदा
नेटफ्लिक्स ने इसी मार्च में AI प्रोडक्शन कंपनी इंटरपॉजिटिव को करीब 60 करोड़ में खरीदा है। अकेले इसी साल नेटफ्लिक्स ने लगभग 300 प्रोजेक्ट्स में AI का इस्तेमाल किया है।
दूसरे फिल्मकार भी AI का इस्तेमाल सुरक्षित स्पेशल इफेक्ट्स बनाने से लेकर पुरानी सीरीज को सोशल मीडिया के हिसाब से ढालने तक कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए, सोशल डिपार्टमेंट जैसी कंपनियां स्टूडियो के लिए पुरानी सीरीज के दृश्यों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक बना रही हैं और हॉरिजॉन्टल वीडियो को मोबाइल के लिए वर्टिकल फॉर्मेट में बदल रही हैं।
कॉपीराइट से जुड़े विवादों के बावजूद, हॉलीवुड AI की क्षमताओं पर पूरी तरह फिदा होता दिख रहा है।