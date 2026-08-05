क्रिस्टोफर नोलन की चेतावनी को हॉलीवुड ने किया नजरअंदाज? AI को लेकर बड़ा खुलासा

नेटफ्लिक्स ने इसी मार्च में AI प्रोडक्शन कंपनी इंटरपॉजिटिव को करीब 60 करोड़ में खरीदा है। अकेले इसी साल नेटफ्लिक्स ने लगभग 300 प्रोजेक्ट्स में AI का इस्तेमाल किया है।

दूसरे फिल्मकार भी AI का इस्तेमाल सुरक्षित स्पेशल इफेक्ट्स बनाने से लेकर पुरानी सीरीज को सोशल मीडिया के हिसाब से ढालने तक कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, सोशल डिपार्टमेंट जैसी कंपनियां स्टूडियो के लिए पुरानी सीरीज के दृश्यों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक बना रही हैं और हॉरिजॉन्टल वीडियो को मोबाइल के लिए वर्टिकल फॉर्मेट में बदल रही हैं।

कॉपीराइट से जुड़े विवादों के बावजूद, हॉलीवुड AI की क्षमताओं पर पूरी तरह फिदा होता दिख रहा है।