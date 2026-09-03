हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर अब दुनियाभर में होगी रिलीज
'हनुमान अंश' नाम की हिंदी भक्ति फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिल्म सिर्फ 250 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, इसके बावजूद इसने यह शानदार कमाई की है।
7 अगस्त को रिलीज होने के बाद से, फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा देखने को मिला है। पहले हफ्ते में इसने 90 लाख रुपये कमाए, तो तीसरे हफ्ते तक यह आंकड़ा बढ़कर 10.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
खास बात यह है कि स्क्रीन की संख्या कम होने के बाद भी हर स्क्रीन से होने वाली कमाई लगातार बढ़ती ही गई।
'हनुमान अंश' 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी रिलीज
यह फिल्म विशाल चतुर्वेदी ने निर्देशित की है और यह उनकी किताब 'डिटूर: दैट चेंज्ड माय लाइफ' से प्रेरित है। यह फिल्म नीम करौली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा और उनके जीवन के प्रभाव को दिखाती है।
फिल्म में चंदन के. आनंद और पूर्णिमा तिवारी मुख्य भूमिकाओं में हैं। 'हनुमान अंश' 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रिलीज होने वाली है, इसलिए हो सकता है यह जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में भी दिखाई दे।