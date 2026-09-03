हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर अब दुनियाभर में होगी रिलीज

'हनुमान अंश' नाम की हिंदी भक्ति फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिल्म सिर्फ 250 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, इसके बावजूद इसने यह शानदार कमाई की है।

7 अगस्त को रिलीज होने के बाद से, फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा देखने को मिला है। पहले हफ्ते में इसने 90 लाख रुपये कमाए, तो तीसरे हफ्ते तक यह आंकड़ा बढ़कर 10.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

खास बात यह है कि स्क्रीन की संख्या कम होने के बाद भी हर स्क्रीन से होने वाली कमाई लगातार बढ़ती ही गई।