रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, इतनी हुई कमाई

पहले रविवार को 'राजा शिवाजी' के करीब 5,800 शो

फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं, इसके बावजूद 'राजा शिवाजी' ने अपने पहले रविवार को करीब 5,800 शो के साथ सिनेमाघरों में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। यह फिल्म रितेश के लिए एक बेहद खास प्रोजेक्ट है। उन्होंने न सिर्फ इसे निर्देशित किया है, बल्कि अभिषेक बच्चन, जेनेलिया और संजय दत्त के साथ इसमें अहम किरदार भी निभाए हैं। फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें उनके बेटे राहिल और रियान ने पहली बार अभिनय की दुनिया में कदम रखा है।