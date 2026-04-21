सनी देओल का एक्शन अवतार, 'रामायण' सहित इन फिल्मों से हिलाएंगे पर्दे

सनी देओल की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्में शामिल

'परशुराम' में सनी देओल का किरदार काफी अलग और एक्शन से भरपूर होगा। फिल्म की टीम इसके लिए जबरदस्त फाइट सीक्वेंस बनाने पर खास ध्यान दे रही है। इसके अलावा, सनी देओल के पास कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं। उनकी फिल्म 'गबरू' 8 मई को रिलीज होने वाली है, और इसमें सलमान खान के कैमियो की चर्चा भी है। साथ ही, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी पहली फिल्म 'इक्का' है, जिसमें वे अक्षय खन्ना के साथ नजर आएंगे। आने वाले समय में उनकी फिल्में 'सूर्या', 'लाहौर 1947' (जो 13 अगस्त को रिलीज होगी) और पौराणिक फिल्म 'रामायण' भी शामिल हैं।