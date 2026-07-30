'रामायण' का ट्रेलर हो गया जारी

'रामायण' का ट्रेलर आते ही ट्रेंड होने लगी 'आदिपुरुष', लोगों की कड़वी यादें हुईं ताजा

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Jul 30, 202612:11 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण' लंबे समय से लोगों का ध्यान खींचती आई है। इस लंबे इंतजार को खत्म करते हुए आखिरकार निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी कर दिया है। इसने आते ही फिल्म के प्रति लोगों को उत्साहित कर दिया, जबकि आलोचकों ने इसकी तुलना प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' से करनी शुरू कर दी है। यहीं नहीं, 2023 में आई उस फिल्म के दृश्य सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे हैं।