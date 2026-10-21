टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले का पर्दाफाश, 4 बंदूक देने वाले हुए गिरफ्तार

जांच के दौरान हथियार कुणाल के पास तक पहुंचा। जांचकर्ताओं ने बताया कि कुणाल का संबंध अनिल पंडित से है, जिसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक अहम सहयोगी माना जाता है।

कुणाल ने यह पिस्तौल अमृतसर से मंगवाई थी। उसने राधा और बबीता को यह पहुंचाने के लिए 12,000 रुपये देने का वादा किया था।

हमले के तुरंत बाद पुलिस ने कोटा से कुछ संदिग्धों को पकड़ा था। उन्हीं से मिली जानकारी और सुरागों के आधार पर इस पूरी साजिश और इसके पीछे के संगठित नेटवर्क का खुलासा हो सका।