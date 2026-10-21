टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले का भांडाफोड़, बिश्नोई गैंग के लिए हथियार लाने वाली 2 महिलाएं हुईं गिरफ्तार
मनोरंजन
दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से राधा और बबीता नाम की 2 महिलाओं को पकड़ा है। आरोप है कि इन्होंने मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हाल ही में हुए हमले में इस्तेमाल हथियार मुहैया कराया था।
बताया जा रहा है कि इन दोनों ने कुणाल के कहने पर काम किया था। कुणाल उस गैंग का हिस्सा है, जिसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जाता है।
टाइगर पर हमले के पीछे था इन लोगों का हाथ
सामने आया है कि यह सब एक बड़ी यूजना का हिस्सा था। इसमें कुणाल (जो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था), सुमित और अमेरिका में बैठा एक कथित मास्टरमाइंड शामिल थे।
राधा को करीब 2 महीने पहले हथियार मुंबई पहुंचाने के लिए मनाया गया था। राधा और बबीता हमले से 3 दिन पहले, 15 अक्टूबर को मुंबई के लिए रवाना हुई थीं।
बता दें इन दोनों महिलाओं को 20 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया।