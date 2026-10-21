टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले का भांडाफोड़, बिश्नोई गैंग के लिए हथियार लाने वाली 2 महिलाएं हुईं गिरफ्तार

सामने आया है कि यह सब एक बड़ी यूजना का हिस्सा था। इसमें कुणाल (जो हाल ही में जमानत पर बाहर आया था), सुमित और अमेरिका में बैठा एक कथित मास्टरमाइंड शामिल थे।

राधा को करीब 2 महीने पहले हथियार मुंबई पहुंचाने के लिए मनाया गया था। राधा और बबीता हमले से 3 दिन पहले, 15 अक्टूबर को मुंबई के लिए रवाना हुई थीं।

बता दें इन दोनों महिलाओं को 20 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया।