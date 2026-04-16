'धुरंधर 2' की ऑनलाइन रिलीज को मिली हरी झंडी, पर कमाई पर रहेगी कोर्ट की पैनी नजर

कोर्ट ने दिया फिल्म की कमाई का हिसाब रखने का आदेश

रोक लगाने की बजाय अदालत ने बी62 स्टूडियोज और बाकी सभी संबंधित लोगों को 'धुरंधर 2' से होने वाली सारी कमाई का पूरा ब्यौरा रखने को कहा है। दोनों पक्ष 22 अप्रैल से मध्यस्थता के लिए बातचीत शुरू करेंगे, वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को तय की गई है। जब तक यह कानूनी प्रक्रिया चल रही है, फिल्म मई के मध्य से पहले किसी भी OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी।