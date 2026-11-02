फिल्म 'सूर्या' के टीजर पर कानूनी संकट, डॉक्टरों की याचिका पर हाई कोर्ट ने CBFC से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, CBFC और फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' के निर्माताओं से जवाब मांगा है।

दिल्ली के डॉक्टरों के एक समूह ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि फिल्म का टीजर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को गलत तरीके से भ्रष्ट के रूप में पेश कर रहा है और स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहा है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यह टीजर स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रति अविश्वास और दुश्मनी पैदा कर सकता है।