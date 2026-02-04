राजपाल यादव को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका; करना होगा आत्मसमर्पण

दलील अदालत ने दलील सुनने से इनकार किया, सरेंडर एकमात्र आदेश राजपाल के वकील ने अदालत से कहा था कि अभिनेता ने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है, इसलिए भुगतान के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, "उस दिन ही दलील को खारिज कर दिया था। आपको इसलिए 2 दिन का अधिक समय दिया गया क्योंकि आपने मुंबई में होने की बात कही थी। आज आपको हर हाल में शाम 4 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा।"

आदेश अदालत ने माना अभिनेता ने बार-बार आदेशों का उल्लंघन किया अदालत ने आगे कहा, "उन्होंने (राजपाल) ने पहले बार-बार अदालत के आदेशों और अपने वादों का उल्लंघन किया। किसी आदेश या वचनबद्धता का पालन नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि अब उनके प्रति किसी प्रकार की नरमी बरतने का कोई आधार है।" अदालत ने माना कि राजपाल को इस उम्मीद में बार-बार मोहलत दी जा रही थी कि वह चेक बाउंस का मामला सुलझा लेंगे, लेकिन उन्होंने अदालत के भरोसे काे तोड़ा है।

