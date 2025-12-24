'UP 77' की रिलीज पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार, जानिए पूरा मामला
क्या है खबर?
कथित गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज 'UP 77' लंबे समय से चर्चा में हैं। जैसे-जैसे रिलीज तारीख नजदीक आई, तो इसपर रोक लगाने की मांग उठने लगी। गैंगस्टर की पत्नी ऋचा दुबे ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिससे 'UP 77' को रिलीज होने से रोक दिया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि वेब सीरीज उनके दिवंगत पति की जिंदगी पर बनी है।, हालांकि, कोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
फैसला
'UP 77' पर आया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
बार एंड बेंच के अनुसार, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, "वे (निर्माता) याचिकाकर्ता की चिंता को दूर करने के लिए आगे घोषणा/अधिग्रहण/प्रेस विज्ञप्ति जारी करने को तैयार हैं कि 'UP 77' उनके दिवंगत पति विकास की जिंदगी पर आधारित नहीं है।" न्यायमूर्ति ने कहा कि वह इस वेब सीरीज की रिलीज पर रोक नहीं लगाई। दरअसल, कोर्ट ने निर्माता के इस बयान पर ध्यान दिया कि 'UP 77' पूरी तरह से एक काल्पनिक सीरीज है, जिसका वास्तविकता से लेना-देना नहीं।
निर्देश
निर्माताओं को दिया ये निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माताओं को निर्देश दिया कि 'UP 77' के हर एपिसोड को, OTT पर जारी करने से पहले एक डिस्क्लेमर जोड़ा जाए। इससे साफ हो पाएगा कि सीरीज काल्पनिक है। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी, 2026 को करेगा। बता दें कि वेब सीरीज 'UP 77' को 25 दिसंबर से वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। अभिनेता विक्रम कोचर ने कथित गैंगस्टर विकास का किरदार निभाया है।