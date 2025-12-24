'UP 77' की रिलीज पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार, जानिए पूरा मामला

फैसला

'UP 77' पर आया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

बार एंड बेंच के अनुसार, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, "वे (निर्माता) याचिकाकर्ता की चिंता को दूर करने के लिए आगे घोषणा/अधिग्रहण/प्रेस विज्ञप्ति जारी करने को तैयार हैं कि 'UP 77' उनके दिवंगत पति विकास की जिंदगी पर आधारित नहीं है।" न्यायमूर्ति ने कहा कि वह इस वेब सीरीज की रिलीज पर रोक नहीं लगाई। दरअसल, कोर्ट ने निर्माता के इस बयान पर ध्यान दिया कि 'UP 77' पूरी तरह से एक काल्पनिक सीरीज है, जिसका वास्तविकता से लेना-देना नहीं।