आर माधवन काे दिल्ली हाईकोट से मिली सुरक्षा

आर माधवन को दिल्ली हाईकोट से मिली सुरक्षा, इस कारण उठाया था बड़ा कदम

लेखन ज्योति सिंह 06:19 pm Dec 22, 202506:19 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। इस फिल्म में उन्होंने अजय सान्या का किरदार निभाया है, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी IB के चीफ हैं। इस बीच, माधवन दूसरी और बड़ी वजह को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को सुरक्षा प्रदान की है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों या नाम का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के नहीं किया जा सकेगा।