आर माधवन को दिल्ली हाईकोट से मिली सुरक्षा, इस कारण उठाया था बड़ा कदम

आर माधवन को दिल्ली हाईकोट से मिली सुरक्षा, इस कारण उठाया था बड़ा कदम
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। इस फिल्म में उन्होंने अजय सान्या का किरदार निभाया है, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी IB के चीफ हैं। इस बीच, माधवन दूसरी और बड़ी वजह को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को सुरक्षा प्रदान की है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों या नाम का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के नहीं किया जा सकेगा।
फैसला
हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने, माधवन के व्यक्तित्व की सुरक्षा मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, "सूची में शामिल प्रतिवादी 1, 3 और 4 और प्रतिवादी 2 के खिलाफ अश्लीलता के आधार पर माल की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए।" आरोपियों को AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माधवन के व्यक्तित्व प्रतीकों का इस्तेमाल करने से भी रोका है। इसके अलावा, इंटरनेट पर अपलोड अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश दिया है।
तर्क
माधवन का फर्जी ट्रेलर बनाने का दिया था तर्क
माधवन की वकील स्वाति सुकुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि प्रतिवादियों में से एक ने, फिल्म 'केसरी: चैप्टर 2' का फर्जी ट्रेलर बनाया। दावा किया गया कि फिल्म जल्दी आएगी और इसमें माधवन के डीपफेक, AI जेनरेटेड सामग्री का इस्तेमाल भी किया गया था। इस मामले में, माधवन ने मुकदमा दायर करने से पहले पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। हाल ही में, सलमान खान ने पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।