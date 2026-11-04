'सूर्या' की रिलीज रोकने वाली याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार, साफ कही ये बात

लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि एक एकल जज पहले से ही ऐसी एक याचिका देख रहे हैं, जिस पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी। इसलिए एक से ज्यादा कार्यवाही करने का कारण नहीं बनता।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एकल जज के सामने चल रही कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की भी आजादी दी।

यह याचिका डॉ नचिकेता भाटिया और डॉ ध्रुव चौहान ने फाइल की थी।