हनी सिंह को कोर्ट का आदेश, विवादित गाना मामले में दाखिल करना होगा हलफनामा

दावा

हनी सिंह ने गाना गाने के दावे से इनकार किया

ANI के मुताबिक, सुनवाई के दौरान रैपर के वकील ने इस दावे से इनकार किया कि गायक ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 50 हजार लोगों की मौजूदगी में काई आपत्तिजनक गाना गाया था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसा होता, तो कॉन्सर्ट को कोई वीडियो या ऑडियो क्लिप ऑनलाइन वायरल जरूर होता। इस पर कोर्ट ने रैपर को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जिसमें उनके द्वारा कही गई बातों का जिक्र हो।