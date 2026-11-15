'पंचायत' के प्रशंसकों को झटका, अमेजन प्राइम वीडियो ने पांचवें सीजन पर दिया बड़ा अपडेट

पांचवें सीजन में पिछले सीजन की अधूरी कहानियों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें अभिषेक (जितेंद्र कुमार) गांव की नई मुश्किलों का सामना करने के साथ-साथ अपने MBA के सपने को पूरा करने की कोशिश करता नजर आएगा। शो में नीना गुप्ता और रघुबीर यादव जैसे पुराने कलाकार भी वापसी करेंगे। दर्शकों को एक बार फिर छोटे शहर की जिंदगी, हल्के-फुल्के हास्य और भावुक पलों का वही खास मेल देखने को मिलेगा, जो इस सीरीज की पहचान है।