मानहानि केस में कंगना रनौत को बड़ा झटका? बठिंडा कोर्ट में गवाह ने दिया बयान

क्या है पूरा मामला?

महाबीर ने 2021 में आरोप लगाया था कि कंगना ने एक्स (जो पहले ट्विटर था) पर एक पोस्ट करके उनकी मानहानि की थी। इस पोस्ट में महाबीर को गलती से बिलकिस बानो बताया गया था, जो एक जानी-मानी प्रदर्शनकारी हैं।

पोस्ट में यह भी कहा गया था कि उनके जैसी महिलाओं को प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है।