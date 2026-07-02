झूमने को मजबूर करेगा 'कल्याणी' का नया अवतार, डेफ जैम और श्रेया घोषाल ने मचाया धमाल
वायरल मलयालम गाना 'कल्याणी' अब हिंदी रीमिक्स के रूप में आ गया है। डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स इंडिया ने इसे तैयार किया है।
श्रेया घोषाल ने इसमें अपनी दिल छू लेने वाली आवाज दी है, जिससे यह गाना अब और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा।
खास बात यह है कि ऐसा करने के बावजूद गाने का असली जादू और उसका पुराना अंदाज कहीं कम नहीं हुआ है।
इस गाने के साथ एक नया म्यूजिक वीडियो भी आया है, जिसमें मलयालम अभिनेत्री सानिया अय्यप्पन मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं।
'कल्याणी' स्पॉटिफाई इंडिया पर 17वें स्थान पर पहुंचा
असली गाना 'कल्याणी' पहले से ही चार्ट पर खूब धूम मचा चुका था। यह स्पॉटिफाई इंडिया पर 17वें स्थान पर था और दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा था।
श्रेया ने कहा कि इस गाने में सच्ची भावनाएं हैं और उन्हें इसे एक नया रंग देने में बहुत खुशी हुई। गाने के मूल भाव को बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंचाना बनाने वालों का मकसद था।
के. डी. एस. और फिफ्टी फोर ने श्रेया की तारीफ करते हुए कहा कि कैसे वह अपनी गायकी से अलग-अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों को एक साथ जोड़ती हैं।