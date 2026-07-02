झूमने को मजबूर करेगा 'कल्याणी' का नया अवतार, डेफ जैम और श्रेया घोषाल ने मचाया धमाल

'कल्याणी' स्पॉटिफाई इंडिया पर 17वें स्थान पर पहुंचा

असली गाना 'कल्याणी' पहले से ही चार्ट पर खूब धूम मचा चुका था। यह स्पॉटिफाई इंडिया पर 17वें स्थान पर था और दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा था।

श्रेया ने कहा कि इस गाने में सच्ची भावनाएं हैं और उन्हें इसे एक नया रंग देने में बहुत खुशी हुई। गाने के मूल भाव को बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंचाना बनाने वालों का मकसद था।

के. डी. एस. और फिफ्टी फोर ने श्रेया की तारीफ करते हुए कहा कि कैसे वह अपनी गायकी से अलग-अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों को एक साथ जोड़ती हैं।