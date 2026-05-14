'किंग' की शूटिंग खत्म कर मुंबई लौटीं दीपिका पादुकोण, फिल्म के सेट से गाना भी हुआ लीक

सेट से रोमांटिक वीडियो लीक, दीपिका का शाहरुख ने ऐसे रखा ख्याल

फिल्म 'किंग' के सेट से लीक हुए वीडियो में दीपिका और शाहरुख खान को एक रोमांटिक गाना शूट करते देखा गया है। शूटिंग के दौरान, शाहरुख ने टेक के बीच दीपिका के आराम का पूरा ध्यान रखा। फैंस को यह प्यारा पल खूब पसंद आया। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में जयदीप अहलावत और सुहाना खान भी नजर आएंगे। 'किंग' क्रिसमस 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।