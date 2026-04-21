दीपिका पादुकोण ने शुरू की फिल्म की शूटिंग

दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंसी के बीच काम पर लौटीं, इस निर्देशक ने साझा की तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 05:01 pm Apr 21, 202605:01 pm

क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी फैंस को सुनाईं। अटकलें तो यही थीं कि दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी दीपिका काम से बिल्कुल छुट्‌टी नहीं लेंगी। अब इसका सबूत भी फैंस को सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल गया है। दरअसल, निर्देशक पुनीत मल्होत्रा ने दीपिका के साथ अपनी अगली परियोजना की झलक दिखाई है।