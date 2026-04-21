दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंसी के बीच काम पर लौटीं, इस निर्देशक ने साझा की तस्वीर
क्या है खबर?
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी फैंस को सुनाईं। अटकलें तो यही थीं कि दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी दीपिका काम से बिल्कुल छुट्टी नहीं लेंगी। अब इसका सबूत भी फैंस को सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल गया है। दरअसल, निर्देशक पुनीत मल्होत्रा ने दीपिका के साथ अपनी अगली परियोजना की झलक दिखाई है।
वापसी
फिल्म सेट पर लौटीं दीपिका
'आई हेट लव स्टोरीज' और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' जैसी फिल्म के निर्देशक रहे पुनीत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनके साथ दीपिका भी नजर आ रही हैं। खबरों के मुताबिक, दोनों एक अज्ञात परियोजना के लिए साथ में जुड़े हैं। निर्देशक ने कैप्शन में लिखा, 'यह शूट? 10/10... कोई कमी नहीं! इतनी गर्मजोशी, विनम्रता और आश्चर्यजनकता के लिए धन्यवाद...दीपिका, मैं सचमुच आभारी हूं! मैं आपका एहसानमंद हूं।'
ट्विटर पोस्ट
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April 21, 2026
प्रतिक्रिया
पोस्ट पर फैंस ने दी प्रतिक्रिया
उधर प्रेग्नेंसी के ऐलान के बाद, दीपिका को देखकर फैंस भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। एक यूजर ने लिखा, 'वह वाकई बहुत खूबसूरत हैं!!!' एक अन्य ने लिखा, 'श्रीमती धुरंधर बेहद खूबसूरत लग रही हैं।' बता दें, रणवीर और दीपिका ने नवंबर, 2018 में इटली के लेक कोमो में भव्य शादी रचाई थी। सितंबर, 2024 में उन्होंने अपनी पहली बेटी दुआ पादुकोण का स्वागत किया। अब दोनों दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।